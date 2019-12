E’ stata pubblicata la graduatoria della prima edizione del bando “Lombardia è dei giovani’. Sono 26 i progetti che riceveranno un contributo di 940mila euro dall’assessorato allo Sport e Giovani di Regione Lombardia. Il provvedimento, una novita’ per il 2019, ha come obiettivo quello di sostenere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori.

Inclusione sociale

“Sono ben 26 le reti dei Comuni di tutta la Lombardia che hanno risposto con idee molti interessanti e che mettono gli under 34 al centro delle

attivita’ locali – ha sottolineato l’assessore allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi – Tutti i progetti presentati si realizzeranno in partnership con gli enti del terzo settore che operano nei Comuni e hanno come obiettivo l’inclusione sociale dei giovani che attraverso forme di cittadinanza attiva”.

Il bando prevede un cofinanziamento regionale su interventi diretti a progettare percorsi di cittadinanza attiva valorizzando il protagonismo civico,

promuovere progetti di educazione finanziaria focalizzandosi sui principi di equita’ e sostenibilita’ e sviluppare percorsi di valorizzazione del patrimonio dei territori e di appartenenza a una comunità riconoscendo il proprio ruolo sociale.

I progetti

Tre i progetti finanziati in provincia di Brescia, per un contributo totale di 75.437 euro. Tra questo i “Percorsi di valorizzazione del patrimonio territoriale in Valcamonica”, promosso dall’Unione Comuni delle Alpi Orobie Bresciane (24.500 euro), le “Giovani partecip-azioni” di Villanuova sul Clisi (15.797 euro) e il progeto Attiwarda di Bedizzole (35.140 euro).

