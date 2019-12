Inaugurato il nuovo allestimento della Pinacoteca Repossi. Numerosi i dipinti, dall’inestimabile valore, aggiunti alla collezione.

Altri 90 meravigliosi dipinti, dal valore inestimabile. Ma dove metterli? La Pinacoteca Repossi si è rifatta il look per aggiungere le opere del lascito della sigora Eva Bonicelli Reggio di Brescia. Il progetto di riallestimento è stato presentato ieri, proprio nella Fondazione Biblioteca Morcelli – Pinacoteca Repossi e l’inaugurazione andrà avanti anche oggi pomeriggio con una performance di Achille Platto.

Il riallestimento è stato dedicato a Lucio Rapetti, ex dirigente scolastico da poco scomparso e grande volontario della Fondazione. Sono intervenuti la presidente Ione Belotti, il professor Giuseppe Fusari, che ha creato e dato forma al nuovo percorso artistico e Roberto Rampinelli, pittore che collabora con Eurostands (che ha studiato le strutture pronte ad ospitare le opere). Anche il sindaco Massimo Vizzardi ha portato il suo saluto. Presenti anche l’assessore alla Cultura Chiara Facchetti e il presidente del Consiglio Laura Capitanio.

“Una barboncina alla corte degli umani”. Questo il titolo dello spettacolo teatrale che andrà in scena oggi pomeriggio. Prenderà il via alle 17 la performance, in un unico atto scritto e recitato da Achille Platto. Appuntamento in Fondazione, in via Bernardino Varisco. Ingresso libero.

