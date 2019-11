Inaugurata oggi a Montirone la Panchina Rossa.

E’ stata inaugurata oggi la Panchina Rossa a Montirone e posizionata in via Palazzo. “Anche Montirone ha voluto aderire a questo progetto dedicato alle donne vittime della violenza – ha spiegato il sindaco Eugenio Stucchi – La sua collocazione in un posto pubblico serve per sensibilizzare la cittadinanza a questo triste fenomeno”.

