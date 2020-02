Inaugurata la mostra Sottopelle a Bagnolo Mella.

Mostra a Bagnolo

Inaugurato a Bagnolo Mella “Sottopelle”, capitolo conclusivo di una mostra in tre atti nata nel 2019 come progetto di tesi di laurea specialistica di Serena Filippini che ha scelto la sua Bagnolo per la conclusione di questo progetto. La mostra, ideata a partire dal concetto di memoria e memoria collettiva, ha coinvolto cinque artisti le cui opere sono state esposte in tre differenti regioni tra la primavera e l’estate dello scorso anno. L’inaugurazione si è tenuta oggi alla presenza degli artisti e dei curatori e della mostra che sarà visitabile fino al 23 febbraio (il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 16-18 e il venerdì anche dalle 21 alle 23, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18).

