Inaugurata a Orzinuovi la mostra “Arte e solidarietà”. Marilyn Bertelè ha messo in scena il connubio perfetto tra cultura e beneficienza.

E’ stata inaugurata oggi pomeriggio a Orzinuovi la mostra “Arte e solidarietà” allestita in via Arnaldo da Brescia, 22. L’installazione di Marilyn Bertelè riunisce appunto l’arte, dato che l’ex insegnate ha sempre amato quelle figurative e soprattutto la pittura delle porcellane e la solidarietà, dato che il ricavato della vendita dei suoi manufatti (che ha girato il Nord Italia nei vari mercatini) viene poi spedito in Tanzania per finanziare la scuola materna della missione di Pomerini.

La mostra sarà visitabile fino al 30 dicembre ad ingresso libero. Sarà aperta il venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, il sabato con gli stessi orari più la sera dalle 20.30 alle 22.30 e la domenica nelle stesse aperture mattutine e serali ma con un anticipo pomeridiano che partirà alle 15.30. Vietato mancare!

