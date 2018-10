Inaugurati gli spazi museali “Il ferro e l’opera” di Francesco Torri, “Gli strumenti e la memoria” di Mino Micheli, “Il museo ornitologico” di Dale’ Fiamenghi per una domenica sera tra storia, arte e spettacolo.

Inaugurazione

Domenica sera il taglio del nastro degli spazi museali allestiti nello storico Palazzo Della Volta ad Acqualunga. Presenti il primo cittadino Giuseppe Lama, il presidente del Parco Oglio Nord Luigi Ferrari , Dario Lazzaroni presidente di Cogeme, l’assessore Luisa Betelli. L’Amministrazione comunale, il Consiglio di frazione e Fondazione Castello di Padernello puntano così alla valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del paese. Questo però non vuole essere una semplice mostra ma attraverso le collezioni di opere di civiltà contadina, di ferro e ornitologiche, si vuol arrivare ad una riflessione: capire cosa è successo in questi cinquant’anni alla figura del l’artigiano e al contadino, come sottolineato da Gianluca Bono di Fondazione Castello di Padernello. Un viaggio antropologico tra gli strumenti di lavoro di un tempo, le meravigliose opere in ferro fatte a mano dall’artigiano che grazie alla sua manualità diventa artista e attraverso gli animali autoctoni di un tempo.

Visite

È possibile visitare gli spazi museali su prenotazione telefonando alla segreteria del comune di Borgo San Giacomo allo 030.948140 il mattino dalle 10.30 alle 12.30 tutti i giorni tranne il mercoledì, o contattando Fondazione Castello di Padernello allo 030948766 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12, dalle 14.30 alle 17.30, il sabato dalle 14.30 alle 17.30 la domenica dalle 14.30 alle 18.30.

Spettacolo

Grande successo per lo spettacolo teatrale “Furtuna che’ ghe’ i dutur” della Compagnia Teatrale il Borgo andato in scena dopo l’inaugurazione. Scritta da Maria Mangano, la brillante commedia in due atti in dialetto bresciano è stata magistralmente interpretata. Sotto la direzione di Andrea Guadrini gli attori sono entrati perfettamente nella parte degli irriverenti protagonisti regalando gags esilaranti.

Date

Il gruppo gabianese non si ferma qui per chi fosse interessato li vedrà impegnati nella mise en scène il 17 di novembre al Teatro Civico di Passirano (BS)