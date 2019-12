Il territorio servito al Mercato di Natale di Orzinuovi: oggi pomeriggio focus sui bimbi con l’arrivo di Santa Claus e dei suoi elfi.

Il Natale arriva in centro

Prodotti di qualità e, soprattutto, legati al territorio. Ecco cosa ha fatto capolino sulle bancarelle del tradizionale Mercato di Natale, organizzato dalla realà orceana Commercio & Mestieri e allestito in piazza Garibaldi, nel cuore pulsante della città. Caldarroste e frittelle, ma anche prodotti a chilometro zero o locale, dai formaggi della Val Brembana al casoncello di Barbariga, dalle marmellate di Orzinuovi al miele di Quinzano, con la possibilità di gustare anche il dolce tipico bresciano da Bovezzo: il bossola’. Chiudono l’offerta dolci, pasticceria senza lattosio e, per chi è ancora in cerca di occasioni e dei regali di natale, gli hobbisti e le bancarelle dell’abbigliamento. Il tutto fino alle 18.

Uno spazio speciale, questo pomeriggio, sarà destinato ai bambini: alle 14.30 è previsto l’arrivo di Babbo natale con gli elfi.

