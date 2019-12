Il Roma Brescia Club è il “Babbo Natale” dell’ospedale di Chiari: la generosità dei membri si è tradotto un grande dono.

Il “Babbo Natale” dell’ospedale

Una giornata all’insegna dello spirito festivo e della grande solidarietà. Oggi presso la pediatria del presidio ospedaliero di Chiari il Roma club Brescia ha consegnato il dispositivo buzz per lenire il dolore da prelievo nei bambini: è non solo. A completare il dono sono comparsi a che album da colorare e pennarelli per far divertire i piccoli pazienti del nosocomio. Un gesto che non ha mancato di far splendere i sorrisi del personale riconoscente del materiale ricevuto. “Un ringraziamento va al Primario e al personale infermieristico – hanno commentato i membri del club – Sempre Forza Roma e buon Natale”.

