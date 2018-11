Ieri era la prima festa a Pontevico per il nuovo abate

Il ringraziamento con don Federico

Un vero e proprio successo la festa del ringraziamento con don Federico Pellegrini. Molto legato alle tradizioni del territorio l’appuntamento con gli agricoltori è stato per il nuovo abate momento di gioia.

Dopo la celebrazione in abbazia don Federico si è dedicato alla benedizione di tutte le macchine agricole presenti in piazza Mazzini. Per ciascun trattore il nuovo don, insediatosi a Pontevico a fine settembre, ha cercato e incontrato il proprietario, scambiando con gli innumerevoli partecipanti qualche parola.

Dopo aver asperso con l’acqua santa ciascun mezzo don Federico ha regalato ad ogni agricoltore un adesivo della madonna che scioglie i nodi da applicare sulla macchina agricola e una preghiera per la madonna che scioglie i nodi.

La presenza dell’abate e il suo sorriso sono stati ben apprezzati e l’occasione per chi non fosse ancora riuscito a conoscerlo di poter portare lui un saluto.