Il Primo Maggio di Rudiano è all’insegna “de ‘na olta”. Protagonista della Festa dei Lavoratori l’associazione Arti e mesieri.

Il Primo Maggio di Rudiano è all’insegna “de ‘na olta”

A Rudiano questa mattina è iniziata la giornata di festa per il Primo Maggio. L’associazione Arti e mestieri dè ‘na olta ha organizzato una giornata nostalgica, all’insegna degli anni ‘50. Per le vie del paese hanno sfilato bambini con calzine all’uncinetto, pin up coloratissime, ragazzi in brillantina e tante Vespa che hanno affascinato i collezionisti.

Nel pomeriggio prenderanno il via anche i giochi dei tempi andati come l’attesissima sfida del palo della cuccagna.

