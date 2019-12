Il Natale e le borse di studio illuminano Roccafranca: grandi emozioni allo spettacolo che ieri sera ha animato l’auditorium Silvia Magli.

Un bambino speciale, una storia d’amore capace di toccare i cuori infondendo pace e serenità. Questi gli ingredienti dello spettacolo che ieri sera è andato in scena all’auditorium Silvia Magli a cura dei bambini di Voci in Canto e Divertiteatro. Tanti applausi e grandi emozioni, accompagnati dalle note musicale dell Minibanda, che hanno fatto da cornice alla consegna delle borse di studio, volute dall’Amministrazione comunale per premiare gli studenti che si sono distinti nel loro percorso scolastico: a salire sul palco 16 studenti dalla terza media all’università, premiati dall’assessore alla Cultura Santa Floridia.

