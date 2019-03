Tutto esaurito a Barbariga per lo spettacolo Grease.

Primavera Barbarighese

Un pubblico da tutto esaurito al Palatenda di Barbariga è stato teatro dello spettacolo di Grease. Protagonisti la banda Santa Cecilia di Borgo San Giacomo e il gruppo “Quelli del Venerdì” di Orzinuovi che hanno unito le forze per mettere in scena uno dei più famosi musical. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Barbariga e ha dato il via alla serie di manifestazioni del Comune intitolato “Primavera Barbarighese”.

