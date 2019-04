La scuola di teatro per ragazzi di Dello è andata in scena con lo spettacolo “I Viaggi di Gulliver”.

Giovani talenti

Un pubblico stracolmo ha assistito , al centro culturale San Giorgio di Dello, alla rappresentazione teatrale “I Viaggi di Gulliver” dello scrittore britannico Jonathan Swift. A portarlo in scena sono stati i ragazzi della scuola di teatro diretti da Pietro Arrigoni. I giovanni hanno esposto in due atti uno spettacolo molto emozionante per la gente, toccando numerosi temi che sono sempre attuali. Ma questa è stata l’occasione anche per ammirare i costumi e le scenografie elaborate dalle studentesse del secondo anno del triennio della scuola di Scenografia dell’Accademia delle Belle Arti di Santa Giulia di Brescia, che hanno stretto una collaborazione proficua con la scuola di teatro.

