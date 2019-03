I Giardini di Sandra resta aperta fino al 6 Aprile in corso a Guidizzolo

Successo

Grande successo per la mostra I giardini di Sandra allestita presso la ‘Galleria Franco Mondadori’ di Guidizzolo dal Centro Culturale San Lorenzo in collaborazione con il Comune. Gli acquerelli di Alessandra Maffezzoni Dal Prato, originaria di Remedello, sono colore di pura poesia. “Siamo molto soddisfatti, ci dice la curatrice della rassegna Franca Sacco, per l’interesse che in questi giorni l’esposizione sta ottenendo tanto per i moltissimi visitatori singoli che per le tante scolaresche le quali, pressoché quotidianamente, vengono accompagnate dai lori docenti per ammirare queste opere e cogliere, nella finezza del tratto loro spiegato dai professori, un ulteriore momento di scuola’. Classi del Liceo artistico ‘Alessandro Dal Prato’ ma anche dell’Istituto Comprensivo di Guidizzolo e Cavriana. ‘…il gesto artistico di Sandra, si legge nel pieghevole che illustra la mostra, nasce dal contatto con la natura così com’essa si presenta: spontanea o regolata con maestria dalla mano dell’uomo…’.

Nella sala il visitatore si scopre in un ‘mondo ritrovato’ dove l’ambiente naturale acquista nuovamente lo spazio che la creazione gli ha assegnato. La mostra chiuderà il prossimo 6 aprile ed è visitabile gratuitamente dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13.

