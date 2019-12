I bambini di Verolavecchia sul palco con “Un Natale con noi”: il paese si anima con la magia delle feste.

Sul palco con “Un Natale con noi”

Lo spirito natalizio ieri sera è entrato al teatro Giovanni Montini di Verolavecchia con “Un Natale con Noi”, lo spettacolo teatrale organizzato per il terzo anno consecutivo dai volontari della parrocchia. Un’occasione speciale nella quale i bambini e i ragazzi dell’Oratorio San Giovanni Bosco si sono cimentati in coreografie e canzoni cantate dal coro, con l’appoggio dalla Future Band (piccoli bandisti supportati da alcuni membri della banda cittadina) per allietare e prepararci con lo spirito giusto all’arrivo del Natale. Alla serata erano presenti il parroco don Tibero Cantaboni e il sindaco Laura Alghisi.

TORNA ALLA HOME