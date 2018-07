Grande successo per la prima edizione della festa della birra a Villachiara

Grande successo ieri sera per la prima edizione della festa della birra a Villachiara. Quattro giorni di musica dal vivo, cucina e birroteca aperta dall’alba al tramonto.

La manifestazione, che ha preso il via giovedì con i Pornorimmer Blash e proseguita venerdì con Manara Francis the mute e ieri sera con i Gambardellas, nasce dall’esigenza della popolazione di avere una alternativa giovanile alle feste già in programma.

Una sfida che i volontari hanno accettato sotto la direzione del giovane Alessandro Manara. Nonostante un giovedì partito in sordina causa maltempo, più di 600 persone sono passate a Villachiara nella serata di venerdì. Questa sera ultimo evento con i Dead Man’s Blues Fuckers.