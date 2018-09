E’ stata una kermesse di spettacoli e interessanti conferenze l’ 8° edizione della mitica Sagra del Quarantì, che per Roccafranca è una vera tradizione di “Famiglia”.

La festa

E’ stata venerdì la giornata di apertura, tante le realtà coinvolte. Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri,UnionAlimentari, Parco dell’Oglio Nord. Una tre giorni riuscitissima grazie alla collaborazione di tutta la cittadinanza. I volontari inarrestabili, le tante associazioni coinvolte. Sfilate e dimostrazioni di ogni genere, che hanno portato con se i ricordi, la tradizione, un passato che ancora c’è, presente più che mai. L’amore per la propria terra, per le cose vere, sane, per la famiglia. La Sagra del Quarantì non è solo una semplice festa ma un inno alla vita.

Il taglio del nastro

E’ stata domenica mattina la benedizione della festa con il Parroco, Don Sergio Fappani. Con l’accompagnamento della Fanfara di Roccafranca, e un emozionante volo delle “Aquile”, è stato fatto il saluto alla cittadinanza da parte di diversi esponenti politici. Tutta l’amministrazione comunale di Roccafranca con il Sindaco Emiliano Valtulini, sempre presente, Marco Franzelli il deus ex machina della sagra, ma anche il sindaco di Capriolo Luigi Vezzoli, Eugenio Massetti presidente di Confartigianato, Andrea Ratti presidente della provincia, e un ospite d’onore l’assessore regionale all’agricoltura Fabio Rolfi.

La gallery

L’articolo completo con le fotografie sul numero del Chiariweek di venrdì 7 settembre.