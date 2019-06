Gli Artiglieri di Leno in festa per il 60esimo anniversario: questa mattina è andata in scena la sfilata con tutti i gruppi provinciali.

Grande festa

Tre celebrazioni in una per gli Artiglieri di Leno, che questa mattina si sono riuniti per festeggiare il 60esimo anniversario della fondazione della loro sezione. E non solo. A rendere ancor più speciale l’evento è stata la decisione di organizzare in concomitanza la quarta edizione del raduno provinciale degli artiglieri e le celebrazioni per il decennale del monumento dedicato al corpo di Artiglieria.

