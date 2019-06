Fumata bianca per il torneo di tennis di Manerbio. L’Atp challenger, che l’anno scorso era stato messo in ginocchio dalle difficoltà economiche, tornerà a calcare la terra rossa del centro di via Luzzaga: e ancora una volta (la 42esima, per l’esattezza) la città si trasformerà in una piccola capitale del mondo tennistico.

Torna il torneo di tennis

Il primo bagliore di speranza era arrivato a marzo, quando nel calendario Atp, fra un challenger e l’altro, era comparsa anche la tanto sperata data manerbiese. La 42esima edizione del «Savoldi-Cò» si disputerà nella prima settimana di agosto (dal 5 all’11), anticipando di un paio di settimane rispetto alle scorse edizioni: una data assolutamente favorevole per ottenere una buona partecipazione. E soprattutto di qualità.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da venerdì 7 giugno.

TORNA ALLA HOME PAGE