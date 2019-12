Il teatro Giorgio Montini di Verolavecchia si accende con le note del Natale: ieri sera, sabato 21 dicembre, è andata in scena l’esibizione del Corpo Bandistico, organizzata in collaborazione con la parrocchia bassaiola e con il patrocinio del Comune, per il consueto concerto di Natale.

Fra le note del Natale

La serata si è aperta con l’intervento della Future Band diretta dalla maestra Anna Bernardi ed è poi proseguita con due esecuzioni musicali. La prima parte ha accompagnato il pubblico in un percorso fatto di immaginazione fra le acrobazie del Cirque du Soleil, il mondo dell’artigianato con la Faber Suite e uno spettacolo con “The Greatest Showman” di Murtha. Nella seconda parte, dove a salire sul è stato il maestro Francesco Amighetti, la musica ha mostrato ai presente tutte le sue sfaccettature, tra le riproduzioni di alcuni brani di Tom Jones, la composizione “Music” di Sparke e alcuni spezzoni della colonna sonora della serie televisiva “Il Trono di Spade”. Lo spettacolo, che ha visto anche la presenza del sindaco Laura Alghisi e del parroco don Tiberio Cantaboni, si è concluso fra le note delle canzoni natalizie per fare al pubblico gli auguri di un buone feste.

