Flero premia le sue eccellenze con le borse di studio: la cerimonia si è svolta ieri sera.

Ieri sera l’Amministrazione comunale di Flero, nella persona dell’assessore Elena Franceschini, ha consegnato agli studenti meritevoli una borsa di studio per l’impegno dimostrato durante il percorso fatto durante l’anno scolastico 2018/19. Ad essere premiati, in una gremita sala consiliare, sono stati trentasei ragazzi, di cui diciannove provenienti dall’Istituto Comprensivo flerense, uno dalla Scuola Secondaria di II Grado, nove laureati triennali e sette studenti che hanno concluso la magistrale o la specialistica. Una cerimonia che ha celebrato la costanza e la dedizione negli studi, in un cui non è mancata nemmeno l’emozione dell’arte in versi: a intermezzare l’evento, allietando tutti i presenti, sono stati gli interventi del poeta Alberto Zacchi.

