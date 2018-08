E’ per il 10 agosto l’appuntamento con la seconda edizione del grande evento Lirica sotto le stelle.

In attesa delle stelle cadenti

L’appuntamento con un suggestivo concerto nella splendida cornice della Villa Grasseni è per venerdì sera, 10 agosto, alle ore 21. Un’occasione insolita per ascoltare le più belle arie dell’opera lirica scrutando il cielo e aspettando le stelle nella notte di San Lorenzo.

Il concerto

Ad accompagnare il pubblico saranno le voci di Chiara Angela, mezzo soprano, Veronica Gasparini, soprano, Silvio Zanon e Luca Bodini, baritoni. Note introduttive a cura di Sergio Mascherpa e al pianoforte il Maestro Edmondo Mosè Savio.

L’evento è stato organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione Micrologus. In caso di pioggia l’evento di terrà presso il Teatro Comunale “Le Muse” di Flero (in via Aldo Moro 109).

Per info: 030-2563173