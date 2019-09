Momento gioioso e di festa questa mattina alla presenza di amministratori comunali e genitori

Flero inaugurata oggi la piazzetta antistante la scuola elementare

Molti i genitori presenti al taglio del nastro della nuova piazzetta antistante la scuola elementare. Come ha spiegato il primo cittadino Pietro Alberti nel suo discorso prima di procedere all’inaugurazione del nuovo spazio, era un’opera necessaria al fine di garantire la sicurezza dei piccoli, in entrata e in uscita da scuola, e ai loro famigliari che fino allo scorso anno erano costretti ad attendere ammassati sul marciapiede adiacente il muro di cinta. Intervenuta anche l’assessore Elena Franceschini e la dirigente scolastica Dottoressa Bonaglia.

Dopo un confronto con la scuola, il Comune di Flero ha messo in campo il progetto per soddisfare questa richiesta e stamattina in un momento gioioso ed emozionante è stata finalmente inaugurata.

Durante questo momento istituzionale i bambini della scuola primaria di Flero hanno intonato l’inno di Mameli e la canzone “Come un arcobaleno” inno della scuola stessa.

Torna alla Home page