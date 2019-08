Al via questa sera in oratorio

Flero é tempo di festa del giovane

In servizio circa un centinaio di giovani per la terza edizione della festa del giovane a Flero iniziata questa sera in oratorio con l’aperitivo nel tardo pomeriggio, alle 19 aperti gli stand gastronomici e dalle 21.30 la serata con Piergiorgio Cinelli.

Domani alle 21.30, la serata latino americana con “Olacola”. La festa riprenderà poi venerdì prossimo con la serata country (cena su prenotazione), sabato 7 settembre aperitivo sempre alle 17.30, alle 19 apertura stand gastronomici e serata con “Noeffez duo”. A chiudere in bellezza sarà il ritmo del latino americano dei “Bailando”.

Per prenotare la serata country (entro domani domenica 1 settembre) chiamare il 329.4224774 o il 333-5347458.

