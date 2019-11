Pontevico piazza sovraffollata questa mattina per la festa del ringraziamento. Tra i partecipanti anche il sindaco Alessandra Azzini con il proprio trattore

Festa del ringraziamento a Pontevico: piazza Mazzini sovraffollata di gente e mezzi

Innumerevoli mezzi agricoli di ogni epoca e tipologia si sono dati appuntamento questa mattina in piazza Mazzini a Pontevico per celebrare la festa del ringraziamento 2019. Il cuore cittadino era sovraffollato di persone, di trattori, a cui si sono uniti anche camion del trasporto latte e due mietitrebbie.

In ingresso ad accogliere i partecipanti tre “balle” di fieno con divertenti musetti di animali stilizzati, e in un angolo della piazza l’angolo con gli animali veri, asini, pony, pecora con agnellino, molto gettonati dai bambini per coccole e foto.

Una domenica mattina vivace per riportare in auge una bellissima tradizione agreste ancora molto “sentita” nella zona della Bassa bresciana. Pontevico non ha di certo deluso le aspettative, tutt’altro.

Dopo la messa, dove sul sagrato dell’abbazia è stato allestito un carro coi prodotti della terra, è arrivato il tanto atteso momento della benedizione dei mezzi, per mano di Don Marco Forti, a seguire sfilata dei mezzi a cui ha partecipato anche il sindaco Alessandra Azzini con il proprio trattore e al termine momento conviviale.

