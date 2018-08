L’ultimo fine settimana di agosto e il primo di settembre torna “Cigole in Festa”, classico appuntamento di fine estate nato nel 1995 e giunto alla 24° edizione.

Musica dal vivo, cucina e spettacolo

Nello scenario del Parco di Palazzo Cigola Martinoni viene riproposto un calendario di eventi che include musica dal vivo, buona cucina e spettacolo. Dell’organizzazione si occupa come ogni anno la Proloco “Cigole in festa”, in stretta collaborazione con i gruppi di volontariato del paese, oltre al Comune di Cigole.

Il programma

Si comincia venerdì 24 agosto con la Fiesta Latina e Dj Joele. Nella zona Ristorante menù a tema, dalle 20.

Sabato 25 agosto serata dedicata al liscio con la musica dell’orchestra Gianfranco e Cecilia.

Domenica 26 agosto salirà sul palco la official tribute band In-Pooh-t. Formazione tutta cremonese nata nel 2012 con Enrico Bini tastiere voce, Massimo Ardoli chitarra voce, Fabio Morabito basso voce, Fabio Cerati batteria voce e Diego Favagrossa voce.

La serata di venerdì 31 agosto sarà “diversa” dalle altre. Avremo il piacere di ospitare sci sarà sul palco la compagnia dialettale fondata da Memo Bortolozzi “Chèi de Manèrbe” e Dellino Farmer, in uno spettacolo di teatro-canzone! Una commedia senza atti dal titolo “Al capital de la compagnia”.

Sabato 1 settembre, la festa accoglie un grande ritorno con gli Onda Nomade, una band che dopo più quasi 20anni di attività, si colloca tra le tribute band Nomadi più importanti d’Italia.

Domenica 2 settembre Cigole in festa chiude alla grande ospitando la canzone d’autore protagonista del concerto “L’amore senza retorica”. L’Associazione Musicale Brixia Camera Chorus ricorderà i migliori cantautori italiani e i musicisti della scuola genovese, Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi e Umberto Bindi. Lo spettacolo prevede la partecipazione straordinaria di Massimo Guerini e gli arrangiamenti originali e direzione d’orchestra di Francesco Andreoli.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Contributi

Gli eventi saranno realizzati grazie al contributo di Cassa Padana, Radio Vera e Radio Bruno Brescia, dal 24 agosto fino al 2 settembre.