La rassegna di teatro dialettale si apre con una sfida senza precedenti tra cinque compagnie teatrali.

Una serata col teatro dialettale tra divertimento e cultura

“Facci ridere” è il primo concorso per compagnie di teatro dialettale che si è svolto ieri sera nel teatro Pio XI di Bagnolo Mella. Cinque compagnie : Il Gabbiano, Borgo Trento, La Campini, Bagnolo Mella, Le Muse dell’Onirico, Gli Azzanesi, Azzano Mella, Cafè di Piöc, si sono sfidate con interpretazioni di alto livello. La giuria composta da Cinzia Bricchi, Costanzo Gatta, Velise Bonfante, Delfino Tinelli, ha incoronato miglior compagnia La Campini e miglior testo e interprete Le Muse dell’Onirico.

La rassegna “Tutti in Teatro”

“Tutti in teatro” è la rassegna ideata e fortemente voluta dalla professoressa Antonella Settura. L’obiettivo è far riscoprire il mondo teatrale nei suoi vari ambiti e avvicinare i giovani ad un intrattenimento culturale di qualità. I prossimi appuntamenti sono previsti per il 28 novembre “Suona per noi”, e per il 22 dicembre “Riraccontaci Pinocchio”.

