Eccellenze a quattro zampe all’Expo canino di Castelcovati: la manifestazione è andata in scena ieri, la sera le premiazioni.

Eccellenze a quattro zampe

A Castelcovati è stata una giornata dedicata agli amici a quattro zampe. Tanti appassionati e semplici amanti dei cani hanno partecipato alla sesta edizione dell’Expo canino locale, che ogni anno registra numerose presenze. Il sabato è stato costellato da mostre speciali su diverse razze come alano, pastore tedesco, bassotto, retriever e speciale terrier tipo bull. Nel corso della manifestazione, che è terminata in serata in serata con le premiazioni, è andato in scena anche il memorial Eugenio Secchi per giudicare il miglior alano e il memorial Mirko Bonafede, una dimostrazione di obbedienza, difesa e guardia.

