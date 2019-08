Il sipario si è ufficialmente aperto sull’edizione 2019 della Fiera di Orzinuovi presentata questa mattina dal sindaco Giampietro Maffoni

La presentazione

La Fiera di Orzinuovi, giunta quest’anno alla 71esima edizione, andrà in scena da venerdì a lunedì (ingresso libero per gli spazi espositivi dalle 9 alle 23.30). La storica manifestazione si prepara per una nuova partenza ricca di novità. ” Rappresenta il momento più importante del paese – ha spiegato il sindaco Giampietro Maffoni – Sono convinto che Orzinuovi esprimerà ancora una Fiera interessante e importante”. Presente alla presentazione anche la presidente di Nuova Orceania, Patrizia Turotti. ” Negli ultimi anni la Fiera si era rilanciata, ma noi vogliamo fare di più – ha detto – La novità più importante di quest’anno e’ stata quella di riportare l’agricoltura in Fiera, riportando le macchine agricole e gli espositori”. La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato alle 10.30 in piazza Vittorio Emanuele II.

Il commento del sindaco Maffoni

L’invito di Cesare Prandelli

Ha invitato tutti a partecipare all’evento del suo paese di nascita. Cesare Prandelli, ex allenatore della Nazionale e calciatore italiano, ha esortato la partecipazione alla Fiera di Orzinuovi e salutato i nostri lettori.

