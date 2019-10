Si è aperta con la corsa podistica “I tre campanili” la sagra della Terza di Offlaga.

La Terza di Offlaga

È iniziata con la corsa podistica “I tre campanili” la sagra della Terza di Offlaga. Numerosi i partecipanti che hanno potuto scegliere fra un percorso di 5 e uno di 11 chilometri, attraverso la campagna.

Tanti poi gli eventi in programma: l’assessorato alla Cultura ha organizzato nella galleria del palazzo municipale, una mostra dal titolo “Quando la V è incisa sul cuore”, una fantastica rassegna di maglie, gagliardetti, bandiere, collezioni di figurine Panini e non, poster, fotografie e riviste che ripercorrono la storia calcistica del Brescia dal dopoguerra al 2000. In piazza invece presenti bancarelle di hobbisti, artisti locali, merceria, libri per tutta la giornata, insieme alla pesca di beneficenza. Musica dal vivo e caldarroste allieteranno il pomeriggio.

A partire dalle 14.30 nel vicino teatro dell’oratorio i bambini potranno destreggiarsi tra laboratori, giochi gonfiabili, estrazioni con premi a sorpresa, mentre alle 16 è in programma lo spettacolo dei burattini di Onofrio a cui seguirà la merenda offerta dall’oratorio. E in piazza dj set, musica, aperitivo e buffet possibilità di un pane salamina in compagnia. Dopo la Messa delle 18, processione solenne con la statua della Madonna che chiuderà la Terza di ottobre.

