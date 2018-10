Ieri sera, presso la chiesa di San Giorgio a Pudiano, frazione di Orzinuovi, si è tenuto il primo appuntamento della rassegna “Dissolvenze”. Gli incontri sono stati ideati per portare eventi di musica classica in paese.

Dissolvenze: terza stagione concertistica a Orzinuovi

Serata dedicata a Gioacchino Rossini, in primis con la sua “Il barbiere di Siviglia in primis”. Lo spettacolo è stato diverso dal classico concerto di lirica, più musicato. I cantanti, Giorgio Apollonia, Paola Moroni, Edoardo Francescani, Davide Rocca e Francesco Gussago, non si sono limitati a cantare, benché le doti fossero non indifferenti, ma hanno anche interagito con il pubblico: spostandosi lungo la navata, sedendosi tra gli spettatori, prendendoli per mano. Questo coinvolgimento ha suscitato un grande interesse tra i presenti, che hanno affollato la chiesetta.

Ora si attendono i prossimi incontri: sabato 3 novembre alle ore 20.45 all’interno della chiesa del Carnerio, Letizia Fracchiolla e Francesco Gussago, realizzeranno un concerto per violino e pianoforte, mentre sabato 10 novembre, Emanuele Fiammetti e Gabriele Duranti, sempre nella stessa chiesa, porteranno in scena musiche per violoncello e pianoforte.

