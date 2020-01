È in corso ora nella chiesa cittadina del Sacro Cuore di Gesù di via Milano

Dalla Bassa le voci di tre corali in città

Le voci del coro parrocchiale di San Gervasio Bresciano, la schola cantorum Santa Cecilia di Verolavecchia e la Cruber di Quinzano d’Oglio si sono unite alla corale di casa (Sacro Cuore di Gesù di via Milano a Brescia) in un suggestivo concerto dal titolo “La luce del Mondo”, per celebrare il centenario della parrocchia delLa città.

Grande l’energia dei coristi, accompagnati per l’occasione all’organo, che arriva al pubblico presente e grande l’apprezzamento in termini di applausi.

Torna alla HOME PAGE