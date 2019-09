Dopo nove mesi di pausa l’arte è ritornata a rivivere di nuova linfa tra le mura dell’Asilo Buozzi del Borgo dei Creativi di Meano grazie a Museo Meà.

Al via agli eventi

L’inaugurazione ufficiale è prevista per l’anno prossimo ma già i curatori Luca Brai e Alec Von Bargen hanno dato il via ai primi eventi per preparare il pubblico ad un nuovo dialogo con l’arte. Inizia così un nuovo capitolo per l’ambizioso progetto del Borgo dei Creativi che si apre all’arte internazionale.

Trasmesso sabato pomeriggio, fresco della sua anteprima mondiale del 29 agosto scorso alla Mostra del Cinema di Venezia, il film “This is not a burial, it’s a resurraction di Lemohang Geremiah Mosese. Un film intenso ambientato nel Lesotho dove l’esistenza di Mantoa, donna ottantenne viene sconvolta dalla morte prematura del figlio. L’unico desiderio per lei sarà poter morire nel suo villaggio con i suoi cari e quando scoprirà che il villaggio deve essere reinsediato a causa della costruzione di un bacino idrico, intraprenderà la propria rivoluzione. Negli ultimi drammatici momenti della sua vita la leggenda di Mantoa sarà forgiata e resa esterna. Un’occasione unica ed entusiasmante che ha dato la possibilità di potersi confortare personalmente col regista, la produttrice Cait Pansegrow e il direttore della fotografia Pierre de Villiers.

“It take a village – Ci vuole un villaggio” in mostra

Inaugurata poi la mostra fotografica “It take a village – ci vuole un villaggio” di Jabu Nadia Newman, fotografa e regista di Città del Capo. Per la sua prima mostra personale in Italaia, Newman espone gli scatti fatti durante la produzione del film di Lemohang Geremiah Mosese, dando la possibilità di accedere al suo mondo emozionale attraverso la sua conversazione intima e profonda, a volte inquietante, con la bellezza dei paesaggi montuosi del Lesotho. La mostra rimarrà allestita nella sala principale del museo fino a 10 ottobre, per maggiori informazioni inviare una mail a info@museomea.com

La dichiarazione

“A noi non interessava riempire questi spazi con mostre occasionali, per l’anno prossimo prevediamo una programmazione intensa dove ci saranno tre mostre di artisti internazionali, documenteremo i processi produttivi degli artisti che lavoreranno nel sito, verranno fatti stage per registi, sorgeranno atelier e appartamenti per artisti residenti, l’intento è quello di far diventare il Borgo dei Creativi un luogo di studio per il mondo” ha commentato entusiasta Von Bargen.

