Da Brandico alla Sardegna: il nuovo disco di Cristian Mondini

Da Brescia alla Sardegna. Il nuovo disco del brandichese Cristian Mondini è diventato realtà.

«Truncare sas cadenas», tradotto dal sardo «rompere le catene». E’ il titolo del nuovo album (il terzo) di Cristian Mondini, 41 anni, cantautore: 18 canzoni in cui l’artista brandichese ha raccontato il legame con la terra, la storia e i suoi personaggi, l’importanza delle origini e i disagi di un mondo che, nel caos moderno, a poco a poco sta cambiando, abbandonandole. Ottanta minuti di emozioni in acustico (ma anche con qualche flessione elettronica) in cui ricordi, memorie sono stati plasmati e trasformati in musica.

