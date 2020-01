Cosa fare il giorno dell’Epifania in provincia di Brescia? Ecco alcuni degli appuntamenti proposti da amministrazioni e associazioni.

Dal Garda al Sebino, passando per la Bassa bresciana e la Franciacorta, ce n’è per tutti i gusti.

Cologne

L’Epifania tutte le feste porta via e per chiudere in bellezza e cominciare a “smaltire” i panettoni lunedì 6 gennaio al monumento degli avieri ci saranno caldarroste, vin brulé e panettoni a cura dell’associaiozione Arma Aeronautica, mentre alle 14.30 dall’area feste Sandro Pertini partirà la quarta edizione della corsa e camminata della Befana, organizzata dall’associaizone Trek& Run. Iscrizioni entro il 5 gennaio all’Api Sport.

Capriolo

Epifania in piazza, dalle 14.30 di lunedì. A quell’ora inizieranno le attività del gazebo con il laboratorio per bambini e poi la baby dance, i giochi, le sculture con i palloncini, l’animazione e molto altro. Il Comune offrirà anche bevande calde, pandoro e panettone. Il Comune propone anche quest’anno la festa dell’, dalle 14.30 di lunedì. A quell’ora inizieranno le attività del gazebo con il laboratorio per bambini e poi la baby dance, i giochi, le sculture con i palloncini, l’animazione e molto altro. Il Comune offrirà anche bevande calde, pandoro e panettone. In chiesa alle 16.30 il Coretto di Capriolo e la Corale di San Giorgio proporranno un concerto diretto da Marco Rovaris, Giordano Cadei e Veronica Orizio. Leggi anche: Cosa fare alla Vigilia di Natale in provincia di Brescia Negli spazi della Ex-Beltrami il gruppo Cambiamente offrirà vin brulé, panottone e pandoro per festeggiare l’Epifania. Sarà possibile anche visitare il Presepe dell’associazione.

Orzinuovi

Alle 20.30 in parrocchiale ci sarà un concerto d’organo con il maestro Ivan Ronda e allievi.

Verolavecchia

Tombolata dell’Epifania con un’ospite speciale: la Befana. L’appuntamento è al bar Alparco alle 16.

Milzano

Le premiazioni della prima edizione della gara di presepi e addobbi avverranno il 6 gennaio all’oratorio alle 15.30.

Salò

Il 6 gennaio alle 16 in piazza Vittoria e sul lungolago concerto di un gruppo soul tutto al femminile con “La befana vien di…note”, fra brani di grandi autori e artisti vari, da Chaka Kahn a Donna Summer.

Sirmione

Per chiudere le feste in grande stile il 6 gennaio alle 16 torneranno gli artisti di strada a Lugana, mentre alle 17 al campo sportivo di Lugana da non perdere “Il falò della Befana”.

