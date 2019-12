Mancano poche ore al Natale ma spesso la Vigilia è uno dei momenti più sentiti, un modo per stare assieme, per vivere momenti di serenità e pace, per assaporare l’atmosfera del Natale.

Ecco alcuni spunti su cosa fare la Vigilia di Natale in provincia di Brescia.

Cosa fare alla Vigilia di Natale

Chiari

La Vigilia sarà magica con la fiaccolata di Natale con la statua del bambin Gesù: si parte da Villa Mazzotti alle 17 e si arriva alla capanna al monumento degli Alpini in viale Mellini. Parteciperanno sia le Penne Nere che la Junior band Pedersoli. Per chiudere in bellezza, dopo la Messa di mezzanotte in piazza Zanardelli non mancherà il tradizionale scambio di auguri con Alpini e Sbang Famiglia.

Cologne

Martedì 24 dicembre, dalle 15 alle 17 in piazza Garibaldi, via Marconi e piazzale Europa si esibiranno gli Zampognari di Corte Franca. Babbo Natale sarà presente in Sala consiliare con la sua casetta, dolcetti per tutti e tante attività per i bambini. Dopo la Messa di mezzanotte, in piazza, ci sarà il tradizionale scambio di auguri a cura della Protezione civile con vin brulé per tutti.

Capriolo

La notte della Vigilia la piazza si animerà con musica, panettone, pandoro e vin brulé e per tutti, al termine della Messa di mezzanotte, ci sarà una fantastica sorpresa. L’evento è organizzato con dal gruppo Neverland.

Paratico

Anche a Paratico la Vigilia si svolgerà in piazza, luogo illuminato a festa in questi giorni. Alle 15.30 si potranno ascoltare le musiche della Junior band di Paratico e Capriolo e verranno offerti zucchero filato, dolci e cioccolata calda con gli elfi di Babbo Natale.

Dopo la messa di mezzanotte avverrà il classico scambio di auguri in compagnia degli Zampognari, del vin brulé e del panettone.

Passirano

Martedì 24 dicembre a fianco della chiesa gli Alpini scalderanno gli animi dei presenti con al Castagnata di Natale.

Bedizzole

Il 24 dicembre dalle 23 alle 24 in piazza auguri a tutta la popolazone con bevande calde e dolci.

Gardone Riviera

La Vigilia dalle 16.30 avrà luogo lo scambio di auguri sul lungolago d’Annunzio, dove approderà anche Babbo Natale direttamente dal lago. Ci saranno anche un rinfresco e una pesca di beneficenza a favore di Terre des hommes. A mezzanotte verrà celebrata la Messa di Natale nella chiesa di Gardone Sopra e, prima della celebrazione, gli Alpini offriranno panettone e vin brulé. La Messa di mezzanotte sarà celebrata anche nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Fasano Sotto e, a seguire, ci sarà una “Bicchierata di auguri” con pandoro e panettone.

Padenghe sul Garda

La Vigilia di Natale, in piazza Caduti, dopo la Messa di mezzanotte non mancherà il tradizionale scambio di auguri con gli Alpini.

San Felice del Benaco

Alla Vigilia di Natale alle 22.30 Messa in parrocchiale anticipata dal corteo dei pastori che partirà alle 21.45 con il gruppo Alpini e il corpo bandistico. Alle 24 Messa al santuario della Madonna del Carmine.

Sirmione

Il 24 dicembre dalle 22 in piazza Carducci c’è “La notte degli auguri” con vin brulé, panettone e live music.