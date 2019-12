Dopo i pranzi, dopo le cene, dopo i regali e il buon cibo arriva Santo Stefano.

Ecco alcune idee su cosa fare il 26 dicembre.

Cosa fare a Santo Stefano

Chiari

A Santo Stefano, alle 16 nell’auditorium del polo delle primarie verrà proiettato il film “Il re leone”. Questa sera ci sarà anche il tradizionale concerto al Santellone. L’evento, alle 20.30, vede la partecipazione del Brass Quintet, la corale Sant’Anna di Rovato e la San Vittore di Calcio e si è svolta nella chiesa dell’Addolorata di via Pontoglio.

Iseo

Anche quest’anno il concerto di Natale della Banda cittadina di Iseo, che per tradizione si tiene la sera di Santo Stefano, promette di non deludere le aspettative. Come avviene ormai da qualche anno, l’orchestra di fiati diretta dal maestro Costanzo Manza ha preparato alcune sorprese per il pubblico che affollerà la pieve di Sant’Andrea alle 21 di giovedì.

La Banda non sarà sola sul palco il 26 dicembre, ma sarà accompagnata dal violino di Irene Volpi. Assieme alla Banda si esibiranno per alcuni brani anche i ragazzi della Minibanda, ingaggiati per un debutto ufficiale. In questo contesto si è inserita anche la collaborazione con il comprensivo di Iseo, per l’attivazione di diversi progetti musicali, ma anche per la presenza, proprio la sera del 26, dei bambini della scuola elementare, che canteranno assieme alla Banda e per tutto il pubblico presente regalando l’ultima suggestione di questo concerto di Natale.

Capriolo

Alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio verrà proposto il tradizionale concerto di Santo Stefano con la banda e molti ospiti.

Corte Franca

Per giovedì 26 dicembre alle 16 in auditorium è in programma il concerto di Santo Stefano del gruppo musicale don Giulio Marini di Corte Franca in collaborazione con il Coro Amici della Musica di Provaglio d’Iseo.

Passirano

Il giorno di Santo Stefano, infine, ci sarà il presepe vivente a cura della parrocchia di San Zenone.

Gardone Riviera

giovedì 26, alle 16.30 concerto a Villa Alba con ingresso libero.

Il regalo dei Musei? L’ingresso gratuito

Dal 24 al 31 dicembre i musei civici aprono le porte gratuitamente per festeggiare insieme il natale. Non mancheranno le visite guidate: oggi e il 28 dicembre, sono in corso le visite guidate alla Pinacoteca Tosio Martinengo e al Museo di Santa Giulia.

TORNA ALLA HOME