E’ un programma ricco di eventi e proposte quello presentato questa mattina, martedì, alla Sala Repossi del Comune.

Un Natale dedicato a tutti con uno sguardo verso il commercio e il supporto alle tante attività del centro.

Insieme per il Natale

Come ricordato dall’assessore alla Cultura, Chiara Facchetti, il Comune ha deciso di inserire all’interno di un’unico calendario tutte le iniziative dedicate alle Feste; ci sono attività organizzate non solo dal Comune ma anche dalle associazioni del territorio che proporranno eventi eterogenei, da concerti, ai mercatini, all’animazione per i più piccoli con molte novità.

Alla conferenza erano presenti anche l’assessore alle Attività produttive, Domenico Codoni, e la consigliera con delega alle Politiche di valorizzazione del centro, Michela Martinazzi.

Assieme a loro anche i rappresentanti di alcune delle associazioni che hanno reso possibile questo ricchissimo calendario di eventi: la Pro loco, la banda, le Librellule, l’Atletica Chiari e la Piccola Accademia.

Le luminarie

Anche quest’anno il ring interno di Chiari e le vie principali delle quadre saranno vivacizzate dalle luminarie con alcune sorprese che verranno svelate nei prossimi giorni.

Lunedì sera alle 18 in piazza delle Erbe si svolgerà anche una piccola cerimonia per l’accensione delle luci.

Alcuni degli eventi in calendario

Il calendario è caratterizzato da 26 iniziative di cui 11 dedicate principalmente ai bambini e alle famiglie. Ci saranno molte novità ma anche molte certezze, fra di esse la Mostra dei presepi in Villa Mazzotti, arrivata alla sua nona edizione (l’inaugurazione sarà l’8 dicembre alle 12), la Corsa dei Babbo Natale, gara competitiva che si svolgerà il 15 dicembre, e i laboratori del Museo della Città di Chiari.

Fra le novità ci sarà certamente Il dolce sapore del Natale, iniziativa della pro loco di Chiari, che prevede assaggi di panettoni artigianali, prodotti dalle pasticcerie e fornerie clarensi, con intrattenimento per bambini, mercatino o molto altro. Appuntamento l’8 dicembre.

