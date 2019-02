Commissione biblioteca: le urne a Trenzano per decidere tra due candidate.

Commissione biblioteca: le urne a Trenzano

I trenzanesi e i cossiranesi sono chiamati ad eleggere il rappresentante per la biblioteca in Commissione Cultura e Biblioteca. Dagli uffici del Comune sono stati comunicati i candidati e sono state fissate le date con le modalità di votazione per eleggere il rappresentante della biblioteca comunale che siederà in commissione.

Quando votare

Le votazioni sono previste per i seguenti giorni:

-Venerdì 22 Febbraio 2019 (dalle ore 14 alle ore 18 e dalle ore 20.30 alle ore 22.30),

-Sabato 23 Febbraio 2019 (dalle ore 14 alle ore 18).

Sarà possibile votare per gli interessati presentandosi negli spazi della Oriana Fallaci in Piazza del Volontario, muniti di un documento di riconoscimento.

Chi può votare

Per eleggere il rappresentante di commissione, possono votare tutti coloro che abbiano compiuto il 18esimo anno d’età, siano iscritti alla rete Opac e godano dei diritti di voto nel Comune di Trenzano.

I Candidati

Per le elezioni si sono proposti Emanuela Piceni e Antonella Soldi.

La data dello scrutinio

Lo scrutinio del voto seguirà alla chiusura delle votazioni del sabato 23 Febbraio.