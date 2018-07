Ieri sera tanti clarensi hanno partecipato all’evento dedicato alla tutela e al benessere degli animali.

Il regolamento

Per la prima volta il Comune di Chiari si fornirà di un regolamento per tutelare gli animali e garantirne il benessere. Ma a esserne beneficiari saranno anche gli umani, basti pensare ai danni che può fare un cane lasciato solo in una strada trafficata.

L’interesse è stato di certo alto visto che la Sala Repossi era piena.

Il percorso di sensibilizzazione

Si tratta di un primo passo dell’Amministrazione comunale nella sensibilizzazione e tutela degli animali. E’ stato anche pubblicato un Manuale di primo soccorso veterinario, a cura di Veronica Libretti e Achille Secchi, e a breve partirà un corso sullo stesso tema.

Presenti alla serata anche il sindaco Massimo Vizzardi e la consigliera Simonetta Marconi.