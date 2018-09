Si è tenuto ad Alfianello questa sera l’evento

Come in un film

Una suggestiva serata quella di “Come in un film” ad Alfianello.

Nel piccolo Comune bassaiolo la piazza donatori di sangue è gremita per la 5a edizione di questo evento che permette ai partecipanti di essere stiliste per un giorno.

All’appello dell’organizzazione curata dall’associazione Liber hanno risposto in ben nove squadre di stilisti, che hanno presentato alla giuria altrettante proposte tratte dai film più noti.

Una sfida all’ultimo punto che ha visto sul podio per la giuria tecnica un ritorno in “vita” di Maria Antonietta e per la giuria popolare il fascino del Moulin rouge.