Natale con Noi a Montirone

Domenica di frizzante festa con il profumo di Natale in piazza Manzoni a Montirone.

Durante tutta la giornata infatti, e fino alle 22, attivi i Mercatini di Natale che hanno proposte infinite opportunità di acquisto per le feste di Natale, così come non è mancata la musica e le leccornie per tutti i palati. “Abbiamo deciso di tornare a fare questa festa di Natale, nonostante le risorse non fossero tantissime – le parole dell’assessore al Bilancio, Gianclair Corazzina – Abbiamo iniziato un percorso per “tirare” fuori i cittadini delle case e siamo contenti che sia venuta tanta gente alla festa”.

