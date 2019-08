Primo fine settimana da record per Cigole in festa: 700 coperti solo nella serata di sabato, grazie alla musica, divertimento e buona cucina.

Cigole in festa

Questa sera, nella splendida cornice del parco del palazzo Cigola Martinoni, è andata in scena la 25esima edizione di Cigole in festa, uno degli appuntamenti più attesi di fine estate, organizzato dalla Pro loco con il patrocinio del Comune. Un menù ricco e vario, tanta musica dal vivo e moltissima voglia di divertirsi hanno fatto di questa serata un successo. “Siamo molto soddisfatti, soprattutto per tutti i ragazzi ed i giovani che vengono ad aiutarci: sono fondamentali per la riuscita della festa”, ha spiegato il primo cittadino Marco Scartapacchio.

