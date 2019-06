Chiari in musica con la terza edizione del Blues Festival. Il programma della giornata è stato presentato dall’Admr. L’appuntamento è per domenica 7 luglio.

Terza edizione del Blues Festival

E’ tempo di musica. L’appuntamento con il Chiari Blues Festival, che quest’anno porterà in Villa artisti eccezionali è in calendario per domenica 7 luglio ed è organizzato dall’associazione Admr (Amici per la diffusione della musica rock) con il patrocinio del Comune. Sette concerti in dieci ore, zona attrezzata, punto ristoro e chi più ne ha, più ne metta. Sul palcoscenico saliranno il famosissimo Kenny Wayne Shepherd, originario della Louisiana, Ana Popovic, lo statunitense Eric Bibb, Matt Schofield, David Grissom e infine, Superdownhome & Scotch. Tutti nomi di altissimo livello che porteranno a Chiari la grande musica in tutte le sue sfaccettature e inclinazioni. Per informazioni è possibile chiamare il numero 349. 3589244 o inviare una mail a maurizio.mazzotti61@gmail.com.

L’articolo completo sarà in edicola a partire da domani, venerdì, su ChiariWeek.

TORNA ALLA HOME