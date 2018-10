Chiara Ferragni e Fedez super ospiti al Festival di Sanremo, condotto anche quest’anno da Claudio Baglioni? Un’indiscrezione non ancora confermata voluta dal “capitano” Baglioni.

Chiara Ferragni e Fedez al Festival di Sanremo

Come riporta La Riviera.it pare proprio che la Liguria guardi alla Lombardia in tema di super ospiti sanremesi. Stando a rumors insistenti, ma non ancora confermati ufficialmente, i “Ferragnez” potrebbero essere fra i protagonisti al Festival di Sanremo 2019. Baglioni avrebbe iniziato, stando a quanto dicono i beninformati, a fare una serie di telefonate e inviti…

Nessuna conduzione

Se per il milanese Fedez si è ipotizzato di ritagliare uno spazio come rapper, trattandosi della manifestazione canora più famosa d’Italia, c’è ancora riserbo assoluto sul possibile ruolo dell’influencer cremonese di fama internazionale Chiara Ferragni. L’imprenditrice recentemente proposta anche fra i candidati all’Ambrogino d’oro, non è solita flirtare con la televisione: è da eslcudere, quindi, un ruolo come coconduttrice.

Oltre le polemiche

La coppia di neosposini e neogenitori, nonostante le continue polemiche che si accompagnano ad ogni loro mossa – fra le ultime ricordiamo l’acqua di lusso e la festa di compleanno di Fedez al supermercato con relative indignazioni a causa dello spreco di cibo da parte di alcuni internauti – macina successi e contratti milionari. Che il prossimo passo sia Sanremo?