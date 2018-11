Due giorni a Manerbio in cui poter frequentare il corso per il

Centrotavola natalizio in Avis

L’Avis manerbiese è scesa in campo con una nuova iniziativa. Domenica 2 e lunedì 3 dicembre infatti l’associazione dei donatori di sangue locale ha organizzato un corso per creare un originale centrotavola natalizio. A tenere il corso Michela, avisina iscritta al gruppo e nota floral designer della Bassa bresciana.

“E’ l’occasione non solo per creare una bella decorazione per le festività alle porte, ma altresì per creare un momento conviviale e di conoscenza tra i vari partecipanti. – ha raccontato la presidente Marianna Baldo – Vogliamo aprire le porte dell’avis a tutti coloro che hanno il desiderio di conoscere la nostra realtà da vicino. Abbiamo pensato ai famigliari ed amici dei nostri volontari, perché l’avis è una risorsa per tutti e non si ferma alla sola donazione di sangue”.

Prima della conclusione del corso (diversi sono gli appuntamenti nell’arco dei due giorni organizzati con sessioni di due ore ciascuno), ci sarà l’occasione per un tè o un caffè insieme.

Le iscrizioni chiudono domani sera, 20 novembre, e c’è ancora qualche posto disponibile per prendervi parte, affrettatevi.

Per maggiori informazioni contattare il numero 347-5176009