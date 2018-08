Una risorsa sportiva a trecentosessanta gradi

Centro sportivo Pavonello un fiore all’occhiello

Una riqualificazione in fase di ultimazione che nell’ultimo anno ha ridonato vita ad uno spazio ricreativo e sportivo adatto a grandi, piccini e anche ai più anziani.

Un intervento è stato possibile grazie alla ditta pavonese Alpress.

Da qui per la prossima stagione, in occasione dei campionati provinciali, due squadre la “Asd Pavonese Cigolese” in terza categoria presieduta da Gianluca Farina e la “Asd Calcio Pavonese” in seconda categoria presieduta da Marco Farina.

L’intervento dei fratelli Farina in ricordo del padre Guido, ha restituito alla comunità pavonese i due campi già esistenti completamente rinnovati in erba, a cui si aggiungono quelli da tennis e da basket.

Alcune novità

A rendere ancor più appetibile il centro sono il campo in sabbia per beach volley, quello delle bocce e ad uno spazio adibito a parco giochi, oltre all’area per le attività ginniche per adulti. Rinnovate anche la pista di atletica e getto del peso. In fase di ultimazione i nuovi spogliatoi.

Al via la campagna abbonamenti

C’è tempo sino al 15 settembre per aderire alla campagna abbonamenti grazie alla disponibilità dell’istituto di credito “Cassa Padana” che raccoglie le adesioni presso i propri sportelli.

Un approfondimento sarà pubblicato sul ManerbioWeek in edicola domani, venerdì 24 agosto.