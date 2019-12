Castrezzato in festa con i mercatini di Natale: colori, risate e grandi occasioni oggi animeranno le vie del paese.

Arrivano i mercatini di Natale

L’atmosfera delle feste ha abbracciato tutto il paese. Oggi fino alle 20 in piazza a Castrezzato sono approdati i tanto attesi mercatini di Natale. Oltre agli stand delle associazioni locali (tra cui Avis,Aido,Caritas,Ambulanza e quelli delle scuole) hanno partecipato all’iniziativa anche numerosi hobbisti e commercianti locali con le loro bancarelle. Nel pomeriggio Babbo Natale e gli Elfi Tiratarde intratterranno i bambini con alcune attività. Insomma, non manca proprio niente. “Sono i primi mercatini organizzati dalla nostra Amministrazione – ha spiegato Milena Moreni, consigliere comunale – Siamo contenti di come sta procedendo e ci aspettiamo numerose persone”.

