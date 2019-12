Castelcovati si accende con le note del Cse: lo spettacolo ha riunito tutta la comunità.

Castelcovati si accende con le note del Cse

Un venerdì sera magico grazie ai ragazzi del Cse il Cammino di Castelcovati. Tante canzoni natalizie e intermezzi comici hanno divertito il numeroso pubblico in sala. Durante la serata di spettacolo non sono mancate certo le sorprese e i ringraziamenti ad una comunità, come quella di Castelcovati, che unita coopera per il bene comune. Il gruppo green, Le Reciclattole, che recuperano e riusano materiali di scarto, hanno donato i loro guadagni al Cse per le loro attività ricreative così come il gruppo PontHollowood. Ma non erano da soli: insieme ai ragazzi anche il coro alpino di Orzinuovi ha contribuito ad animare l’atmosfera dicembrina.

