Castelcovati in musica con le note delle Bollicine: grande successo per il tributo a Vasco Rossi, che ha riunito in piazza centinaia di persone.

Castelcovati si accende

Castelcovati dopo i disastri del maltempo si rialza. Ieri sera la piazza del paese si accesa di profumi e di note con la tribute band Bollicine e il food truck di Basulon. Un pieno di musica e di divertimento, oltre che di buona cucina. Tantissima gente, anche bambini, hanno cantato insieme ai genitori tutti i grandi successi di Vasco Rossi con le mani al cielo. L’Amministrazione, presente all’evento, ha ringraziato tutti i presenti, le associazioni e gli sponsor che hanno permesso di organizzare la serata.

